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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve bu sezon ilk kez kazandı.

Spor / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 00:34
Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız

Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Aykut Kocaman mücadele sonrası önemli olanın galibiyet olduğunu söyledi.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

'GALİBİYETTEN BAŞKAN OLUMLU KONUŞACAK BİR ŞEY YOK'

'Açıkçası galibiyetten başka olumlu konuşacak pek bir şey yok. Ama ihtiyacımız olan da galibiyetti. Öne geçme imkanını erken bulduk sayılır. Rakibin eksik kalması bizim için avantaj oldu.

Ancak bunu çok doğru kullanamadık. İlk 6 resmi maça damga vuran, durup dururken gol yeme hali yine ortaya çıktı. Giden oyuncuların yerine aynı kalitede oyuncular aldığımızdan taraftarların şüphesi olmasın.



'TEKRARLIYORUM ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Biraz daha antrenman yapmamız lazım, beraber olmamız lazım. Yine tekrarlıyorum ama biz son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve şampiyon olacağız.'


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