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Antalyaspor'u da boş geçmedi

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa’nın Strasbourg takımından transfer ettiği Faslı Khalid Boutaib, ligin 3. haftasındaki Antalyaspor maçında takımın tek golüne imza atarak Süper Lig’deki gol sayısını 3’e çıkardı.

Spor / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 15:35
Antalyaspor'u da boş geçmedi

Transfer sürecinde kadrosuna dahil ettiği 12 isimle Süper Lig’in en fazla oyuncu alan takımlarından birisi olan Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 3. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasında 87. dakikada kritik bir gole imza atan golcü oyuncu Khalid Boutaib, takımını sırtlamaya devam ediyor.

Mücadelede net gol pozisyonlarını cömertçe harcayan Khalid, rakip ceza sahası içerisindeki bir pozisyonda fırsatçılığını konuşturarak, takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Boutaib, 87. dakikada Arjantinli Dening’in kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinden çevrilen topu iyi takip ederek, kaleci Boffin’in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kamp döneminde oynanan hazırlık maçlarındaki performansıyla kafalarda soru işaretleri bırakan Faslı oyuncu, ligin ilk 3 haftalık bölümünde kendisine yöneltilen eleştirilere attığı 3 golle cevap verdi.

Khalid, Süper Lig’in en golcü isimleri sıralamasında 4 gollü Galatasaraylı Gomis ve Tolga Çiğerci’nin ardından Trabzonsporlu Burak ile birlikte 3 golle üçüncü sırada bulunuyor.


Antalyaspor


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