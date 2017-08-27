

MAÇTAN DAKİKALAR



22. dakikada Olcan'ın sol köşeden kullandığı kornere ceza sahası içinde yükselen Caner müsait pozisyonda topu kalenin üstünden auta gönderdi.



25. dakikada gelişen Olcan Adın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Ramazan Köse'de kaldı.



28. gelişen sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Olcan'ın ortası ile arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Serginho Mineiro'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.



45. dakikada sağ kanatta Adem Büyük'e sert müdahalede bulunan Mustafa Yumlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



50. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Paulo Henrique'nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.



58. dakikada Adem Büyük ile verkaça giren Sadiku, ceza sahası içerisinde sağ çaprazda çektiği şut savunmadan döndü.



63. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Adem Büyük, kısa pasla altıpasın hemen dışında sol çaprazda bulunan John Murillo'ya pas verdi. Murillo'nun gelişine yerden çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.



70. dakikada sağ çaprazda kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Bernard Mensah'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı.



79. dakikada Akhisar Belediyespor savunmasından seken topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan David Pavelka'nın çektiği şut kaleci Milan Lukac'tan döndü.



79. dakikada Lopes'in uzun pası ile sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahası içerisine girer girmez çektiği şutta top kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0



82. dakikada Sadiku'nun sağ kanattan yaptığı orta ile altıpasa yakın bir bölgede topla buluşan Michael Rangel'in kafa vuruşunu kaleci Milan Lukac kornere çeldi.



87. dakikada Kasımpaşa savunmasının kaleci Ramazan'a verdiği geri pas kısa düşünce topla buluşan Eray meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



90+1. dakikada Kasımpaşa'nın kullanacağı penaltı öncesi yan hakemle tartışan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş orta hakem tarafından tribüne gönderildi.



90+1. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı vuruşunu Michael Rangel Valencia gole çevirdi. 2-1



---KÜNYE---



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Sönmez xx, Murat Ergin Gözütok xx



Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa x, Caner xx, Ömer xxx, Sissoko xx, Soner xx, Olcan xxx (Eray dk. 85 xx), Serginho Minerio xx, Barbosa xx (Larssondk. 74 x), Henrique xx (Hora dk. 64 xx)



Yedekler: Fatih, Alperen, Aykut, Muğdat, Orhan, Onur, Kadir



Teknik Direktör: Okan Buruk



Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Popov xxx, Neumayr xxx (Eduok dk. 64 xx), Pavelka xx (Michael Rangel Valencia dk. 82 x), Sadiku xx, Murillo xx, İbrahim Hassan Trezeguet xx (Mensah dk. 64 xx) Adem xxx



Yedekler: Eray, Abdullah, Ahmed, Hasan, Mert, Burak



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Goller: Ömer Bayram (dk. 79), Eray (dk. 87) (Akhisar Belediyespor), Michale Rangel Valencia (dk. 90+1 pen.) (Kasımpaşa)



Kırmızı Kart: Mustafa Yumlu (dk. 45) (Akhisar Belediyespor)



Sarı kartlar: Lukac (Akhisar Belediyespor), Ben Youssef, Pavelka, Eduok (Kasımpaşa)



(Sadık Cangel - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ / İHA)