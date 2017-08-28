Ahmet Çakar'dan Oğuzhan iddiası

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Ukrayna ile yapacağı maçın aday kadrosu belli oldu.



Teknik direktör Lucescu, Ay Yıldızlılarımızın başında göreve çıkacağı ilk maç için belirlediği kadro tartışmalara neden oldu.



Aday kadroya davet edilmeyen futbolcular arasında dikkat çeken isim ise Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup oldu.



LUCESCU'YA BASKI YAPTILAR



Lucescu'nun bu seçimiyle ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya atan Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar 'Oğuzhan'ın Milli Takım'a alınamamasının sebebi, Milli Takım'a gelirim ama Oğuzhan olmasın diyen bir futbolcunun, Lucescu'ya baskısıdır' dedi.



ARDA TURAN MI?



Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın bu sözlerine tepki gösterirken, laf arasında bu oyuncunun Arda Turan olduğunu ağzından kaçırdı.