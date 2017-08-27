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Şenol Güneş'in iki isimin peşinde

Sinan Engin, Şenol Güneş'in Selçuk İnan ve Volkan Şen'i istediğini söyledi.

Spor / 27 Ağustos 2017 Pazar 00:39
Şenol Güneş'in iki isimin peşinde
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Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-1 yenmesine rağmen Şenol Güneş'i eleştirdi.

Yeni transferleri neden oynatmadığını anlamadığını söyleyen Engin, gelen futbolcuların üst düzey takımlardan geldiğini, hiçbirinin de Güneş'ten izinsiz transfer edilemeyeceğini söyledi.

'GALATASARAY TARAFINDAN BİLGİ ALDIM'

Şenol Güneş'in Türkiye'den bazı futbolcuları istediğini ifade eden ünlü spor yorumcusu 'Şenol hoca Selçuk İnan'ı istiyor. Volkan Şen'i istiyor. Galatasaray Selçuk İnan'ı vermez. Volkan Şen belki olabilir. Şenol Güneş Selçuk'u istiyor. Galatasaray tarafından aldığım bilgi bu. Beşiktaşlılardan teyit etmedim.' diye konuştu.

Beyaz FutbolŞenol GüneşSelçuk İnanSinan EnginGalatasaray


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