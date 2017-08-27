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Konyaspor'da ikinci ByLock depremi

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar adına kayıtlı telefonda da ByLock çıktı.

Spor / 27 Ağustos 2017 Pazar 11:14
Konyaspor'da ikinci ByLock depremi

Geçen ay internette, basın kartı sahibi olan ByLock kullanıcıları listesi yayınlandı. Konya'daki 'Anadolu'da Bugün' isimli gazetenin sahibi Ahmet Baydar da bu listedeydi. Konya merkezli ABK Şirketler Grubu Başkanı olan Baydar, aynı zamanda Konyaspor'un başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü de yapıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Baydar, ByLock'lu hattın üzerine kayıtlı olmasına rağmen telefonun Selim Kaya adlı eski çalışanı tarafından Ankara'da kullanıldığını belirtti. Baydar, hattın şirket için alındığını ve Selim Kaya'nın da çalışanlarından biri olabileceğini ancak bu kişiyi tanımadığını ileri sürdü.

Ahmet Baydar'ın Ağustos 2016'da Konya'daki FETÖ soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

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