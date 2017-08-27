Floyd Mayweather Conor Mcgregor'u nakavtla yendi

Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan ve yaklaşık 2 yıl önce ringlere veda eden 'para' lakaplı efsane boksör Floyd Mayweather, kafes dövüşü şampiyonu Conor McGregor'ın meydan okumasını kabul etmiş ve ikili boks maçında karşı karşıya gelme kararı almıştı.



Bu tarihi maç, Las Vegas'ta TSİ sabaha karşı oynandı. Mücadelede Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti.



Geceden Mayweather yaklaşık 300 milyon dolar, McGregor ise 100 milyon dolar kazandı.











