Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Vardar'a elenerek gruplara kalamayan Fenerbahçe, orta sahadaki sıkıntıyı çözmek için çare arıyor.



Orta sahada oldukça defansif kalan Fenerbahçe, bu problemi Emre Belözoğlu'nu transfer ederek çözmek istiyor. Başakşehir'in kapısı bir kez daha çalınacak.



GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması, ve Emre'nin de Fenerbahçe'de oynamak istemesini fırsat bilen Sarı-Lacivertli yönetim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile hafta içinde bir araya gelecek.



EMRE DE FENER'İ ÇOK İSTİYOR

Eğer anlaşma sağlanırsa Emre Belözoğlu 3. kez Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.



Emre'nin eski kulübünde oynamayı çok istediği ancak Fener yönetimine, 'Bu işi yönetimle çözmeniz gerek' dediği öğrenildi.

