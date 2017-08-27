Fenerbahçe 3 puanla tanıştı

bir başlangıç yapan başkent ekibi, maçı 9 kişi tamamladı.



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral depoladı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Fenerbahçe, Halil İbrahim'in 20. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz'un 37. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.



Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 43. dakikada Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı müdahele sonucunda direkt kırmızı kart gördü ve başkent ekibi 10 kişi kaldı.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Eksik kalan rakibi karşısında ikinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, aradığı golü 67. dakikada Ozan Tufan ile buldu: 1-2



Ev sahibi ekip 85. dakikada 9 kişi kaldı. Bu dakikada Murat Duruer, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Maçın kalan süresinde başka gol olmadı ve sarı-lacivertli ekip, maçı 2-1 kazanarak bu sezonki ilk 3 puanını aldı.



Fenerbahçe puanını 5'e çıkarırken Gençlerbirliği 1 puanda kaldı.









GENÇLERBİRLİĞİ:1 - FENERBAHÇE:2



MAÇTAN DAKİKALAR



MAÇ SONA ERDİ

90'Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

90'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Roberto Soldado için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

87'Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Sergei Politevich'in şutunda top Mehmet Topal'dan geri geliyor.

85'Gençlerbirliği 9 kişi kalıyor. Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Murat Duruer, Aatif Chahechouhe'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart Murat Duruer'in maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmız kartla oyun dışı kalıyor.

80'Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken topla oynama yüzdelerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

77'Hızlı gelişen atakta Vedat Muriqi'in sağ kanattan hızla ilerleyerek ceza sahasına girmeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

75'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Ahmet Oğuz'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

70'Gençlerbirliği'nde üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Diallo Guidileye oyundan çıkarken, Vedat Muriqi yerine giren isim oluyor.

67'Mauricio Isla golde asisti yapan oyuncu oluyor.

67'GOL Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golü ile maçta tekrar öne geçiyor.

62'Aatif Chahechouhe'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Sergei Politevich topu uzaklaştırmayı başarıyor.

58'Roman Neustadter, hızlı atağı kesmek için Jailton Da Silva'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

55'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topa hareketlenen Aatif Chahechouhe'nun ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

53'Mathieu Valbuena yan hakeme olan itirazında eliyle topu yere atınca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

46'Konuk ekip Fenerbahçe'de ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlıyor. Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar oyundan alınırken, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe oyuna dahil oluyor.

46'Gençlerbirliği ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Elvis Manu oyundan alınırken, Murat Duruer oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Ümit Öztürk ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Gençlerbirliği başlıyor.

45'Hakem Ümit Öztürk ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.

45'Gençlerbirliği bu dakikalarda Ahmet İlhan Özek'le sol kanattan üst üste kullandığı kornerlerde istediği pozisyonu bulamıyor.

42'Pozisyonun devamında Tokelo Rantie, Hasan Ali Kaldırım'a tokat attığı gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Gençlerbirliği kalan dakikalarda 10 kişi ile mücadele edecek.

42'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Hasan Ali Kaldırım, Tokelo Rantie'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

40'Ahmet İlhan Özek'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mehmet Topal topu uzaklaştırmayı başarıyor.

37'GOL Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ahmet Oğuz, kaleci Volkan Demirel'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

37'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.

34'Gençlerbirliği penaltı kazanıyor. Martin Skrtel'in Ahmet İlhan Özek'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösteriyor.

33'Mathieu Valbuena'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

21'GOL Fenerbahçe, Halil İbrahim Pehlivan'ın kendi kalesine attığı golle maçta öne geçiyor.

14'Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel topa hakim olmayı başarıyor.

12'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ahmet İlhan Özek'in ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

9'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle Fenerbahçe kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

5'Roberto Soldado'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Sergei Politevich'e çarparak auta çıkıyor.

5' Johannes Hopf çıkıyor ve topu kontrol ediyor.5' Roberto Soldado topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

5' Maç Fenerbahçe lehine kale vuruşu ile devam edecek.

4' Gençlerbirliği takımından Tokelo Rantie, Ahmet Ilhan Ozek ile verkaç yapıyor, ancak takım arkadaşı bundan yararlanamıyor.

4' Maç Gençlerbirliği lehine kale vuruşu ile devam edecek.

4' Fenerbahçe atağında Mathieu Valbuena ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

3' Fenerbahçe adına köşe atışını Mathieu Valbuena sol taraftan kullanıyor.

3' Ahmet Oguz rakip atağı kornerle savuşturdu. Köşe vuruşu kullanılacak.

3' Ceza sahasına doğru Mauricio Isla ortasını yapıyor.

3' Gençlerbirliği takımından Elvis Manu ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak kaleci kalesinden çıkıp topa sahip oluyor.

1' Saha zemini oldukça mükemmel ve futbolcular için de son derece olumlu.

1' Hava şartları futbol oynamaya oldukça elverişli.

1' Santra vuruşunu kullanan takım Fenerbahçe.



Son kontroller yapıldı, hakem yardımcıları ile göz göze geldi ve karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.



FENERBAHÇE ÜSTÜN



Sarı-Lacivertli ekibin Gençlerbirliği'ne şansı tutuyor. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynanan son 33 maçın sadece 3 defa kaybetti. İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, 3-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanmayı bildi.



İLK 11'LER



Gençlerbirliği: Johannes Hopf, - Zeki Yavru, Sergey Politevich,Luccas Claro,Halil İbrahim Pehlivan, - Marko Milinkovic, Kamal Issah, - Ahmet İlhan Özek, Abdul Khalili,Serdar Özkan, -Tokelo Rantie



Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Nabil Dirar, Soldado

