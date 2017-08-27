Douglas transferinde sona doğru

Yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Barcelonalı isim Douglas ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferinin İspanya vatandaşlığına yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi.



Brezilyalı ismin Bursaspor’a transferinin İspanya vatandaşlığına geçmesine engel olmaması halinde 27 yaşındaki oyuncu çarşamba günü Bursa’ya gelerek yeşil-beyazlı takım ile sözleşme imzalayacak.

