Ahmet Şan'dan basın açıklaması

Basın toplantısında kameralar önüne geçen Ahmet Şan şunları söyledi:



“Ben gözaltına alınmadım. Geçen hafta Pazar günü sosyal medya üzerinden şahsım hakkında ‘Bylock kullanıcısı' iddiası içeren bir tweet hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere 21 Ağustos Pazartesi günü adliyeye gittim. Hakkımda soruşturma olduğunu ve 2015 yılı Haziran ayına kadar çalıştığım şirket üzerinde kayıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül ayında 3 haftalık bir sürede Bylock girişi tespit edildiği iddiasını o an orada öğrendim. Avukatımı çağırdığım takdirde ifademin alınacağının tarafıma söylenmesi üzerine ben de avukatımı adliyeye çağırdım. İfademin alınmaya başlanması üzerine hakkımdaki suçlamaları kabul etmeyerek elimdeki kullanmakta olduğum iki telefonumu, eskiden kullandığım ve hiçbir şekilde imha etmediğim 3 telefonun da evimde olduğunu ve getirebileceğimi söyledim. Bunun üzerine o an itibariyle emniyet birimlerine talimat verildi.



Evimde arama yaptırılarak evimdeki 3 telefon ve çocuklarımın da kullandığı dahil olmak üzere 3 bilgisayar incelenmek üzere alındı. Yine ifademde Konyaspor'un 25 Ağustos Cuma günü Monaco'da UEFA Avrupa Ligi Kurası çekilişinin olduğunu belirtmem üzerine yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Benim hain terör örgütü FETÖ ile hiçbir alakam yoktur. Ben gözaltına alınmadım, adliyeye suç duyurusunda bulunmak üzere kendim gittim. Kullandığım iki telefon tarafımdan o an teslim edilmiş, daha önceden kullanıp ve hiçbir şekilde imha etmediğim evdeki 3 telefon ve bilgisayarlar da benim bilgi vermem neticesinde evimden aldırılmıştır. Yurt dışı çıkış yasağı da Monaco'daki kura çekilişini bildirmem üzerine aldırılmıştır. Yani deliller tarafımdan dosyaya intikal ettirilmiştir. Bu dosya verileri ve detaylı savunma için süre istemem üzerine talebim kabul edilerek tutuklanmadan salıverilmem gerçekleştirilmiştir. Anlattığım bu kronolojide Adliyede avukatımın çağrılması haricinde hiç kimseyle irtibat kurdurulmadan bu süreç başlamış ve sonlandırılmıştır. Yani öyle iddia edildiği gibi tutuklanmadan salıverilmem için herhangi bir şahsın müdahalede bulunması zaten mümkün olmamıştır. Ben Türk Adaletine güveniyorum. Hain bir terör örgütü olan FETÖ ile ismi özdeşleşen bir uygulama olan Bylock programını indirmedim ve kullanmadım.”