Trabzonspor İzmir'de kaybetti

9. dakikada Kucka'nın harika golüyle öne geçen Karadeniz Fırtınası 26. dakikada Tayfur Bingol'ün Slovak oyuncuya nazire yaparcasına attığı gole engel olamadı. 44. dakikada Nabil Ghillas'ın penaltıdan attığı gole cevabı ilk yarının uzatma dakikalarında Burak Yılmaz'ın yokluğunda forma giyen Hugo Rodallega verdi.



Temponun bir saniye bile düşmediği maçta Göztepe 67. dakikada Adis Jahovic'in golüyle maçta ikinci defa öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve bu sezon ilk kez kazanan Göztepe milli araya 4 puanla girdi. Bu sezon ilk yenilgisini alan konuk takım ise 4 puanda kaldı.



Göztepe-Trabzonspor: 3-2



Göztepe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan kaleci Beto'nun maç öncesi ısınırken ağrıları arttığı belirtildi. Kadrodan çıkarılan Beto'nun yerine Günay Güvenç kalede yer aldı. Yedek kaleci ise Yavuz Aygün oldu.



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçen haftaki Kayserispor maçı kadrosunda yaptığı iki değişiklikle takımını sahaya sürdü. Kayseri deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Leo ve Halil Akbunar'ın yerine Traore ve Tayfur Bingöl, Trabzonspor karşısında şans buldu.



Konuk ekip Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı kadrosundan iki değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, geçen haftaki 11'de yer alan Bero ve Burak Yılmaz yerine Bongonda ve Rodallega'yı tercih etti.



Göztepe ile Trabzonspor en son 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelmiş, o sezon İzmir'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.



- Göztepe, cezasını tamamladı



TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, karşılaşmaya taraftarından yoksun çıktı.



Trabzonspor maçıyla 2 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlayan sarı-kırmızılılar, 5. haftada Gençlerbirliği maçında seyircisiyle buluşacak.



Yaklaşık 300 Trabzonspor taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.