Beyaz Gazete Ana Sayfa

Trabzonspor İzmir'de kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Spor / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 22:21
Trabzonspor İzmir'de kaybetti

9. dakikada Kucka'nın harika golüyle öne geçen Karadeniz Fırtınası 26. dakikada Tayfur Bingol'ün Slovak oyuncuya nazire yaparcasına attığı gole engel olamadı. 44. dakikada Nabil Ghillas'ın penaltıdan attığı gole cevabı ilk yarının uzatma dakikalarında Burak Yılmaz'ın yokluğunda forma giyen Hugo Rodallega verdi.

Temponun bir saniye bile düşmediği maçta Göztepe 67. dakikada Adis Jahovic'in golüyle maçta ikinci defa öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve bu sezon ilk kez kazanan Göztepe milli araya 4 puanla girdi. Bu sezon ilk yenilgisini alan konuk takım ise 4 puanda kaldı.

Göztepe-Trabzonspor: 3-2

Göztepe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan kaleci Beto'nun maç öncesi ısınırken ağrıları arttığı belirtildi. Kadrodan çıkarılan Beto'nun yerine Günay Güvenç kalede yer aldı. Yedek kaleci ise Yavuz Aygün oldu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçen haftaki Kayserispor maçı kadrosunda yaptığı iki değişiklikle takımını sahaya sürdü. Kayseri deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Leo ve Halil Akbunar'ın yerine Traore ve Tayfur Bingöl, Trabzonspor karşısında şans buldu.

Konuk ekip Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı kadrosundan iki değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, geçen haftaki 11'de yer alan Bero ve Burak Yılmaz yerine Bongonda ve Rodallega'yı tercih etti.

Göztepe ile Trabzonspor en son 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelmiş, o sezon İzmir'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

- Göztepe, cezasını tamamladı

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, karşılaşmaya taraftarından yoksun çıktı.

Trabzonspor maçıyla 2 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlayan sarı-kırmızılılar, 5. haftada Gençlerbirliği maçında seyircisiyle buluşacak.

Yaklaşık 300 Trabzonspor taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.

EskişehirsporFenerbahçeBurak YılmazErsun YanalGençlerbirliği


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar