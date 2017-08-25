Taha Akgül dünya ikincisi oldu

Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup olarak dünya ikincisi oldu.



Paris'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 125 kiloda finalde mindere çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili ile mücadele etti. Petriashvili'ye 10-8 yenilen Taha, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.



Yarı finalde karşılaştığı Amerikalı rakibi Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale yükselen Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.







BAKANDAN TEBRİK MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı. Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül kardeşimi kutluyorum. Ülkemize daha önce şampiyonluklar, sevinçler yaşatan Milli Sporcumuzun başarısını gelecek organizasyonlarda sürdüreceğine olan inancım tamdır. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”



