Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3. hafta itibariyle 2 puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Şenol Güneş, “Bugün daha çok isteyen oyuna hakim olan takımdık. Oyun olarak skor olarak üstünlüğümüzü yansıttık. Eksiklerimiz var ama her geçen gün oyuncuların iyi niyeti gayreti iyiye gidiyor. Milli takım arasından sonra daha iyi olacak. Daha henüz takım uyumunu düşündüğümüz seviyede göremedik hepsi büyük oyuncular. Kadro geniş. Zaman zaman değişimler olacak. Hak etti hak etmedi diye bir şey yok. Zaman zaman bu maçlarda kadroya başka oyuncu girebilir. Bildiğimiz oyuncular var. Oynatmayı düşündüğümüz oyuncular var. Sahamızda uzun zaman sonra seyirci ile bütünleştik. Sonuç olarak mutluyuz” şeklinde konuştu.



“Teknik olarak olumsuz değilim”



Fizik gücünü sahaya yansıtmaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, “Futbol ayakla oynanan oyun koşan takım olmalısınız. Fizik gücünü kullanıp teknik taktik sahaya yansıtmalısınız. Hazırlıktan geçiyorsunuz. Geçen sene kazandığımız Karabük maçında daha iyi oynamadık ama 4 gol attık. Bulduğunuz pozisyonları atmanız gerekiyor. İlgisiz pozisyonda gol yemeniz her şeyi değiştiriyor. O pozisyonu da biz hazırladık hücuma gittik gol yedik. Teknik olarak olumsuz değilim. Hücum zenginliği bakımından pozisyon üreten rakibe çıkma şansı vermeyen çıktığı pozisyonlarda da rakibe dönme şansı vermeyen oyun oynamalısınız” açıklamasını yaptı.



“Daha iyi olduğumuzu düşünüyorum”



Şenol Güneş, Bursaspor karşısında pas yüzdelerinin düşük olduğunu belirterek, “Kasımpaşa maçından uzaktan atılan goller var. Bugün yenilen golü gördünüz. Bunların düzelmesi gerekir. Bütün bunlar rakiplerle de bağlantılı. Kasımpaşa maçında daha iyi pas yaptık. Kazanma hırsı oyunu isteme hırsı düşüktü. Burada pas yüzdesi düşüktü. Top ayakta tutuldu ve oyunun sürati öyle olunca düşüyor. Bursaspor kendi sahasında oynadı. Hareketli olmadık kaybettikten sonra baskı yapmadık. Hücum ederken rakibi çıkarmadan hücum etmek istiyoruz. Oyuncu performansı üst seviyeye çıkması gerekir. Daha iyi olduğumuzu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.



“Hepsini büyük oyuncu olarak görüyorum”



Bursaspor karşısında Adriano'yu tercih ettiğini dile getiren Güneş, “Beck geçen maç kötü oynamadı. Hücum bakımından Adriano'nun daha iyi olacağını düşündüğüm için ona görev verdim. Geçen maç Tolgay iyiydi ama başlamadım. Bu diğerinin kötü olduğunu göstermez. Yeni gelen oyuncularla tartışma konusu var. Benim üzerimden spekülasyon yapılmasın. Hepsini büyük oyuncu olarak görüyorum. Oyunun gidişatı değişiklikleri farklı alana kaydırdı. Bu onların kötü olduğunu göstermez, Medel ile problemim yok. Oyuncular oynaması için alınır oynamak ister. Saygı duyarım. Medel'i gezmeye gelmesi için almadık. Oynasın diye aldık. Bunlar büyük oyuncular” diye konuştu.



“Farklı düşünce kavga sebebi değildir”



Basında Başkan Fikret Orman ile kavga ettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili yorum yapan Güneş, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:



“Gitmek istiyor muşum. Başkanla kavgam varmış. Milli takıma gitmek istiyormuşum. Kovdurmak istiyormuşum. Ortada olmayan bir şeyi nasıl ispat edeyim. O da ben de takımın başarısını istiyoruz. Bu konuşmalardan başkan da ben de şikayetçiyim. Başkan bana abi diyor ben ona başkanım diyorum nasıl kavga edelim. Fikir ayrılıkları olabilir aynı şeyi düşünsek ikimizden birine ihtiyaç olmaz. Farklı düşünceler kavga sebebi değil zenginliktir.”



“Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu”



Milli takıma 2017 Dünya Kupası elemelerinde başarı dileyen Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'un milli takım kadrosuna alınmaması ile ilgili, “Bu tip spekülasyonlar var. Çok başarılıyız. Bugünlerin kıymetini bilin. Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Kadroyu alınmadı diye kötü futbolcu olmaz. Oğuzhan bence Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir tanesi” açıklamasını yaptı.



“Leipzig'in güçlü olduğunu düşünüyorum”



Güneş, Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendirerek, şu ifadelere yer verdi:



“Öncelikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a üzüldüm her takımın elenmesi puan açısından Türkiye'ye sıkıntı oluşturuyor. Leipzig'in güçlü olduğunu düşünüyorum. Leipzig dördüncü torbanın en güçlüsü. Kendimiz eş değer görmek istiyoruz. Kulüp ve ülke olarak futbol anlayışımızı geride görüyorum. Hepsi bizden öndeler. Yenersek ve doğru işler yaparsak önde oluruz. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. 3 ve 4. Maçlar çok önemli. Her maça kazanmak parolasıyla çıkacağız. En önemlisi de en üst seviyede zorlayarak oynayacağız. Bu gruptan en azından 1 veya 2. olarak çıkalım. Şampiyonlar Ligi için biraz destek bekliyoruz.”