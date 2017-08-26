Fikret Orman: Deplasmana taraftar götürmeyeceğiz

Beşiktaş'ın Divan Kurulu toplantısında konuşan Orman, Türkiye'den Şampiyonlar Ligi maçlarına taraftar götürmeyeceklerini, gurbetçilerin de maçlara gelmemesi gerektiğini belirtti.



'GURBETÇİLER DE GELMESİN'



Fikret Orman; ''UEFA ile yaptığım görüşmede Avrupa'daki maçlarda vatandaşlarımızın yapacaklarından sorumlu olmadığımızı söyledim. Ancak orada çıkacak herhangi bir olaydan bizler sorumlu tutulacağız. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki maçlara taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. Buna mecburuz, bu riski alamayız. Buradan ilan ediyorum, Türkiye'den taraftar götürmeyeceğiz, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da lütfen deplasman maçlarımıza gelmeyin. İstanbul'daki maçlara gelin.' dedi.

