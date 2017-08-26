Fenerbahçe'de müthiş operasyon

Fenerbahçe, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereğince sattığı kadar oyuncu alabiliyordu. Kanarya anlaşma gereği satmadan da transfer yapabiliyordu ancak alınan oyuncular Avrupa'da oynatılamayacağı için bu yola başvurulmuyordu.



Vardar faciası sonrası Avrupa'ya veda edilince, bu sezon için FFP kısıtlaması kalktı. Başkan Aziz Yıldırım, "Transferse transfer, ne gerekiyorsa yapılsın" dedi.



Vardar yenilgisi sonrası kurmaylarıyla bir araya gelen Yıldırım, "Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız. Hoca kimi isterse alacağız" diyerek transferde bir an önce harekete geçilmesini istedi. Aykut Kocaman'la yapılacak toplantı sonrası hangi mevkilere transfer yapılacağı belirlenecek.



Sızan bilgilere göre en az 6 transfer daha yapılacak. Sol beke, stopere, orta sahaya, sağ ve sol açığa takviyeler yapılacak. Ayrıca bir golcü daha alınacak. Volkan Demirel ve Carlos Kameni'nin yediği hatalı goller sonrası sürpriz bir kaleci transferinin de gerçekleşebileceği de belirtiliyor.



Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez'in bir-iki gün içinde Fenerbahçeli yapılacağı öğrenilirken, yeniden milli takıma seçilen eski kaptan Emre Belözoğlu ile Pierre Webo ve Moussa Sow'un da gündemde olduğu belirlendi.



Porto'nun Meksikalı sol beki Miguel Layun ise Kanarya'nın sol bek adaylarından biri. Meksika basını, "F.Bahçe, Layun'u istiyor ancak Porto'ya henüz resmi teklif yok" diye yazdı.



Bologna'nın Fransız sol kanat oyuncusu Anthony Mounier de gündemdeki bir diğer isim.



İşte, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler...



GUSTAVO GOMEZ

EMRE BELÖZOĞLU

WEBO

SOW

LAYUN

MOUNİER

