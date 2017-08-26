Beşiktaş 2-1 Bursaspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'u Vodafone Park'ta Tosic ve Atiba'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Bursaspor'un golünü ise Delarge kaydetti.



Beşiktaş, taraftarı önünde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta yenilmezlik serisini sürdüren Kartal'a galibiyeti getiren goller Tosic ve Atiba'dan geldi. Futboluyla taraftarından alkış alan siyah beyazlı takım gol yollarında tutuk kaldı. Rakibi üzerinde baskısını hiç düşürmeyen Beşiktaş sonuca gitmekte zorlandı. Kartal'a galibiyeti getiren goller ise duran toplardan geldi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.



TOSİC ATTI, DELARGE CEVAP VERDİ

18. dakikada Beşiktaş, Dusko Tosic'in golü ile maçta öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına ön direkte yükselen Atiba Hutchinson'ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Dusko Tosic, arka direkte sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Harun Tekin'in sağından ağlarla buluşturdu.



Bursaspor, Dzon Delarge'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta sol kanatta savunmadan seken topu önünde bulan Bogdan Stancu hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve pasını müsait durumdaki Dzon Delarge'a aktardı. Pozisyonu iyi takip eden Dzon Delarge'ın bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak Fabricio'nun solundan ağlarla buluşturdu.



CENK DİREĞE TAKILDI

Bursaspor'un golünden hemen sonra gelişen atakta Beşiktaş direğe takıldı. Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Cristian Titi'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun'un kale ağzında yaptığı vuruşunda top üst direkten geri geldi.



PEPE VURDU ATİBA TAMAMLADI

64. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda Harun Tekin topu çeldi. Dönen topa hareketlenen Atiba'nın altıpas içinde sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Harun Tekin'in yanından ağlarla buluştu.

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