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TFF, down sendromlu çocuklara izin vermedi

Galatasaray'ın down sendromlu çocukları seremoniye çıkarma isteği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygun görülmedi.

Spor / 25 Ağustos 2017 Cuma 23:47
TFF, down sendromlu çocuklara izin vermedi

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı için Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar ile ailelerini ağırlama ve daha sonra mücadele başında seremonide yer aldırma isteği TFF tarafından kabul görmedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, TFF, down sendromlu çocuklar ve ailelerini mücadeleye girebilmeleri için Passolig kartları olması gerektiğini bildirdi ve yapılan başvuruyu kabul etmedi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı konuya dahil olarak bir sonraki iç saha maçına çocukların davet edilmesi için gerekli işlemleri başlattı.

TffSivassporGençlik ve Spor BakanlığıGalatasaray


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