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Taraftardan Gomis maskesi

Galatasaray taraftarları, Demir Grup Sivasspor maçına büyük ilgi göstererek tribünleri doldurdu Futbolseverler, sosyal medyada ırkçı ifadelere hedef olan Gomis'e destek verdi.

Spor / 25 Ağustos 2017 Cuma 22:15
Taraftardan Gomis maskesi

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nın tribünleri doldu.

Ligin ilk 2 maçında ortaya konan başarılı futbol, taraftarları yeniden stada çekti ve uzun bir aradan sonra tribünlerde boş yer kalmadı.

Galatasaray Kulübünün bu maç için 50 bin taraftar hedefi koyarak sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, karşılığını buldu.



GOMİS'E ÖZEL İLGİ

Galatasaray taraftarları, sosyal medya üzerinden ırkçı ifadelerin hedefi olan Bafetimbi Gomis'e özel ilgi gösterdi.

Gomis'e destek vermek için tezahüratlar yapan taraftarlar, Fransızca olarak, 'Non au racisme (Irkçılığa hayır)' ve 'Hepimiz Gomisiz' pankartları açtı.

Seremoni esnasında ise taraftarlar, Gomis'in maskesini takarken, tribünlerde hem Türkçe hem de İngilizce olarak, 'Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Hz. Muhammed (SAV).' ve 'Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, psikolojik bir hastalıktır.' pankartlarının olması dikkati çekti.

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