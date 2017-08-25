Galatasaray'a iyi haber

Serie A’nın ilk haftasında evinde Cagliari’yi 3-0 mağlup ederek başlayan Juventus, ikinci hafta deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Massimiliano Allegri’nin 23 kişilik maç kadrosu, kulübün internet sitesinden açıklandı. Allegri, Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah’yı Genoa müsabakası kadrosuna dahil etmedi.



Asamoah, ligin ilk haftasında oynanan Cagliari maçının kadrosunda yer almış fakat karşılaşmada süre bulamamıştı.

