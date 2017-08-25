Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Lige fırtına gibi giren ve aldığı 2 galibiyet ile liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini Tolga Ciğerci (2) ve Gomis'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.



Galatasaray, 11. dakikada şimdiye kadar Sivasspor kalesindeki en net fırsatını yakaladı. Sarı-Kırmızılı ekipte Rodrigues ceza sahası içerisinde çapraz açıdan kaleyi denedi. Dönen top, Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Ciğerci, bekletmeden vurdu ancak müsait pozisyonda top farklı bir şekilde auta gitti.



28. dakikada Sivasspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Dyakov geçti. Bulgar futbolcunun vuruşunda top barajdan sekerek dışarı çıktı.



36. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan sert bir şut çıkaran Rodrigues, Sivassporlu kaleciyi geçemedi.







Tolga Ciğerci perdeyi açtı



Maçın başından beri performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tolga Ciğerci, 41. dakikada Sivasspor ağlarını sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.



İlk yarı, Galasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Gomis, ikinci golü attı ama...



55. dakikada Rodrigues'in ortasında Gomis topa iyi yükseldi ve ağları havalandırdı. Yıldız isim uzun bir süre gole sevinirken yan hakemin bayrağı kalktı. Karar ofsayt...



Belhanda, 60. dakikada üç oyuncunun arasından sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncu, müsait pozisyonda topu auta attı.



Galatasaray, ikinci golü Tolga Ciğerci ile 71. dakikada buldu. Ciğerci, ceza yayının gerisinden şık bir vuruşla ağları sarstı.



Hakem Ali Palabıyık, 81. dakikada Mattias Bjärsmyr ceza sahasında topa elle dokununca penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis, penaltıyı gole çevirerek farkı 3'e çıkardı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı.





GALATASARAY:3 - SİVASSPOR:0

MAÇ SONA ERDİ

90'Maçın sonuna eklenen süre en az 3 dakika.

87'Maçtaki son oyuncu değişikliği Demir Grup Sivasspor'dan geliyor. Ergin Keleş oyuna girerken saha kenarına gelen oyuncu Arouna Kone oluyor.

86'Galatasaray takımında ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Yasin Öztekin oyuna girerken Younes Belhanda oyundan alınıyor.

86'Galatasaray takımında son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Eren Derdiyok oyuna giriyor, Bafetimbi Gomis oyundan çıkıyor.

83'GOL Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile skoru 3-0'a getiriyor. Penaltıyı kullanan Bafetimbi Gomis kaleci ve topu ters köşelere göndererek takımını iyice rahatlatıyor.

80'Demir Grup Sivasspor takımında ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Muhammet Demir oyuna dahil olurken Zoro Cyriac oyundan çıkıyor.

79'Savunmadan atılan uzun topla buluşan Zoro Cyriac ofsayta düşen oyuncu.

76'Galatasaray takımında ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Selçuk İnan oyuna girerken iki GOL atan Tolga Ciğerci saha kenarına gelen oyuncu.

75'Tolga Ciğerci, rakibi Auremir Dos Santos'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor

71'Martin Linnes, goldeki asistin sahibi.

71'Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Demir Grup Sivasspor takımından geliyor. Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor ve Leandrinho oyundan çıkıyor.

71'GOL Galatasaray, Tolga Ciğerci ile farkı ikiye çıkarıyor. Sol kanatta Younes Belhanda'dan aldığı pasla hareketlenen Martin Linnes rakibinden şık bir şekilde sıyrılıp ceza sahasına giriyor, pasını ceza yayına doğru aktarıyor. Tolga Ciğerci topun gelişine çok güzel vuruyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

67'Leandrinho'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topta Zoro Cyriac topun gelişine vuruyor fakat Badou Ndiaye'den seken top kornere çıkıyor.

66'Sakatlık nedeniyle duran oyun yeniden hareketleniyor.

64'Galatasaray takımında Serdar Aziz'in kaşında açılma var. Hakem oyuncunun tedavisi için sağlık ekibini saha içine çağırıyor.

61'Savunmadan atılan uzun pasta Leandrinho için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

52'Arouna Kone'nin kısa pasında topu önünde bulan Emre Kılınç'ın şutu savunmadan dönüyor, dönen topu iyi takip eden Hakan Arslan'ın şutunda top direğin üstünden auta gidiyor.

51'Elderson Echiejile'nin pasında Emre Kılınç ceza sahası dışından vuruyor fakat top kaleyi bulmuyor.

50'Younes Belhanda köşe vuruşunu paslaşarak kullanıyor. Topla buluşan Garry Rodrigues rakibinden sıyrılıp yerden içeri çeviriyor fakat Demir Grup Sivasspor savunması araya girerk tehlikenin büyümesini önlüyor.

46'Hakem Ali Palabıyık işaretini veriyor ve Demir Grup Sivassporlu oyuncuların vuruşuyla ikinci yarı başlıyor.

İLK YARI SONA ERDİ

41'Bafetimbi Gomis, golde yaptığı asistle büyük pay sahibi.

41'GOL Galatasaray, Tolga Ciğerci ile 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Younes Belhanda ortasını arka direğe yapıyor, yükselen Serdar Aziz kafayla pasını Bafetimbi Gomis'e aktarıyor. Bafetimbi Gomis bekletmeden kafasıyla altıpas içindeki Tolga Ciğerci'nin önüne bırakıyor. Tolga Ciğerci'nin vuruşunda topu ağlarla buluşuyor.

36'Tolga Ciğerci'nin ceza sahası sol köşesinden ortasında savunma topa kafayla dokunuyor. Arkaya açılan topu kontrol eden Garry Rodrigues rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan vuruyor fakat kaleci Sergio Rochet sağına giden topu uzanıp tokatlamayı başarıyor.

34'Orta alandan Younes Belhanda'nın gönderdiği uzun topa yükselen Bafetimbi Gomis ofsayt pozisyonunda.

30'Ceza yayı içinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Vitali Dyakov geçiyor. Vitali Dyakov'un şutunda top barajdan sekiyor.

27'Younes Belhanda'dan aldığı pasla rakip yarı alanda hareketlenen Badou Ndiaye rakibini geçip şutunu çekiyor fakat top çerçeveyi bulmuyor.

23'Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ile girdiği verkaç sonrasında pasını Bafetimbi Gomis'e veriyor fakat Bafetimbi Gomis ofsaytta kalıyor.

20'İlk 20 dakika itibariyle topla oynama oranlarında Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

15'Mariano Filho'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Bafetimbi Gomis için ofsayt bayrağı kalkıyor.

14'Sol taraftan taç atışını kullanan Martin Linnes, tekrar topla buluşuyor. Rakibini geçen Martin Linnes ortasını yapıyor fakat kalesini terkeden Sergio Rochet topa sahip oluyor

10'Rakibi Emre Kılınç'ı arkadan çeken Mariano Filho maçtaki ilk kartı gören oyuncu oluyor.

6'Sağ kanattan son çizgiye inen Garry Rodrigues'in ortasında topa kimse dokunamıyor.

4'Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Martin Linnes'in pasıyla ceza sahasına giren Tolga Ciğerci'nin çaprazdan şutunda top savunmadan sekiyor.

4'Gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Maicon Roque'den seken topa Hakan Arslan gelişine vuruyor fakat top yandan auta gidiyor.

1'Hakem Ali Palabıyık ilk düdüğü çalıyor ve mücadele Galatasaraylı oyuncuların santrasıyla başlıyor.



Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Gomis.



Sivasspor XI: Rochet, Hakan Bilgiç, Djakov, Bjarsmyr, Elderson, Auremir, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Cyriac, Leandrinho, Arouna Kone.



Stat: TÜRK TELEKOM

Yayın: beIN SPORTS 1

Saat: 21:45

Hakem: ALİ PALABIYIK