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Vardarlı futbolculara şaşırtan prim

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde elendiği Vardar'ın başkanı, futbolculara prim olarak cep telefonu verdi.

Spor / 24 Ağustos 2017 Perşembe 22:58
Vardarlı futbolculara şaşırtan prim

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar 2-0 ve 2-1'lik skorlarla iki maçta da mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe veda ederken, Vardarlı oyuncular da prim olarak iPhone 7 marka cep telefonunun sahibi oldu.



BAŞKAN İLK MAÇTAN SONRA SÖZ VERMİŞTİ

Vardar Başkanı Serget Samsonenko, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına turu geçmeleri halinde prim olarak iPhone 7 vereceğine dair söz vermişti. Sarı-lacivertli ekibi rövanş maçında 2-1 yenerek Avrupa'nın dışına iten Vardar'da futbolcular böylece prim olarak iPhone 7 kazanmış oldu.

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