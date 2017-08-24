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Tudor kazanan 11i bozmayacak

Süper Lig’de ilk iki haftayı kayıpsız kapatan Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor, kazanan 11’i Sivasspor maçında da bozmayacak.

Spor / 24 Ağustos 2017 Perşembe 11:31
Tudor kazanan 11i bozmayacak

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında yarın evinde Sivasspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, Kayseripor ve Osmanlıspor maçlarında, “Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis” 11’i ile maça başladı.

Tudor, bu 11 ile ilk iki haftadan 6 puan çıkarırken, rakip fileleri de 7 kez havalandırdı.

Tudor, Kayserispor maçında Sinan, Koray ve Eren’i oyuna alırken, Osmanslıspor maçında ise Yasin, Selçuk ve Eren’i sonradan oyuna dahil etti.

Kazanan kadroyu bozmak istemeyen Hırvat çalıştırıcının Sivasspor maçına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.


SivassporGalatasaray


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