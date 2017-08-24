Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla Süper Lig’in 3. haftasında 25, 26 ve 27 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Haftanın karşılaşmaları ve yönetecekler hakemler şöyle:



25 Ağustos Cuma



21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu



21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık



26 Ağustos Cumartesi



19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek



19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan



21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus



21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar



27 Ağustos Pazar



19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır



21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk



21.45 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu