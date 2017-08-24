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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 3. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor / 24 Ağustos 2017 Perşembe 14:17
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla Süper Lig’in 3. haftasında 25, 26 ve 27 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın karşılaşmaları ve yönetecekler hakemler şöyle:

25 Ağustos Cuma

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek

19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk

21.45 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

Merkez Hakem Kurulu


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