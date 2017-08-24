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İbrahimovic 1 yıllık imzayı attı

Zlatan Ibrahimovic yeniden Manchester United ile anlaştığını açıkladı.

Spor / 24 Ağustos 2017 Perşembe 16:26
İbrahimovic 1 yıllık imzayı attı

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yeniden Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu. Zlatan'ın ardından Manchester United da İsveçli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da tamamlayan ve sözleşmesi bittikten sonra ayrılan İsveçli yıldız oyuncu, yeniden Kırmızı Şeytanlar'a transfer olduğunu açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic, twitter hesabından bu transferi Manchester United'ı etiketleyip ''I UNITED it Manchester United'' mesajıyla duyurdu.

İsveçli yıldız oyuncu geçtiğimiz sezonun sonuna doğru ağır bir sakatlık yaşadıktan sonra başarılı bir operasyon geçirdi. Zlatan'ın yıl sonuna doğru yeniden sahalarda olması bekleniyor.

Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney'den boşalan 10 numaralı formayı giyecek.

Jose Mourinho, Ibrahimovic'in yeni sözleşme imzalaması hakkında kısa bir açıklama yaparken ''Zlatan'ın sezonun ikinci yarısında bizim için önemli katkı vereceğinden şüphe duymuyorum'' ifadelerini kullandı.
 

Manchester UnitedZlatan İbrahimovic


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