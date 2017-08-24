Fenerbahçe veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Makedonya temsilcisi Vardar ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.



Mücadelede ilk golü 61. dakikada Neustadter atarken Vardar bu gole 68'de Jigauri ile cevap verdi. Maçın son golü ise 91. dakikada Gligorov'dan geldi.







FENERBAHÇE: 1 VARDAR: 2



MAÇTAN DAKİKALAR



90'Daniel Stefanski'nin son düdüğü ile karşılaşma FK Vardar'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eriyor. Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda ediyor.

90'GOL FK Vardar, Nikola Gligorov'un attığı golle son dakikada skoru 2-1'e getiriyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.

78'Kazanılan serbest vuruşta topun başına Boban Nikolov geçiyor. Boban Nikolov'un çektiği şutu kalecimiz Carlos Kameni, kornere çeliyor.

78'Fenerbahçe ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda Boban Nikolov'a kayarak sert müdahalede bulunan Ozan Tufan, sarı kart görüyor.

75'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun gelişine çektiği şut kaleci Filip Gacevski'den dönüyor.

75'Bu dakikada karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkımızı kullanıyoruz. Mehmet Topal oyundan çıkarken yerine Ahmethan Köse giriyor.

65'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını kaleci Filip Gacevski yumruklayarak uzaklaştırıyor.

64'Nabil Dirar'ın sağ kanattan yerden yaptığı orta ile ön direkte buluşan Roberto Soldado'nun çektiği şut kaleciye çarpıp kornere çıkıyor.

62'FK Vardar takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Dejan Blazevski oyundan çıkarken yerine Visar Musliu giriyor.

61'Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Martin Skrtel oluyor.

61'GOL Roman Neustadter'in attığı golle 1-0 öne geçiyoruz. Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını Martin Skrtel kafayla arka direkte bulunan Roman Neustadter'e indiriyor. Neustadter'in gelişine çektiği şutta top FK Vardar ağları ile buluşuyor.

59'Nabil Dirar'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Roberto Soldado'nun çektiği şut savunmadan dönüyor.

59'Bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkımızı Robin Van Persie'nin yerine Roberto Soldado'yu oyuna alarak kullanıyoruz.

58'Mathieu Valbuena'nın ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Filip Gacevski çelmeyi başarıyor.

55'Nabil Dirar'ın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

53'Nabil Dirar'ın havadan gönderdiği pas ile altıpasa yakın bir bölgede bomboş pozisyonda topla buluşan Ozan Tufan'ın kafa vuruşu kaleci Filip Gacevski'de kalıyor.

48'Aatif Chahechouhe'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

46'İkinci yarı Robin Van Persie'nin yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

İLK YARI SONA ERDİ

45'Kaleye yaklaşık 35 metre mesafede sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

45'Daniel Stefanski'nin düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.

39'Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Jambul Jighauri'nin yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

38'Robin Van Persie'nin pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Nabil Dirar'ın gelişine çektiği şut Van Persie'den dönüyor.

35'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını FK Vardar savunması kafayla uzaklaştırıyor.

34'Alper Potuk'un pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Robin Van Persie'nin çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

30'Hovhannes Hambardzumyan'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa ceza sahasının hemen dışında hareketlenen Tigran Barseghyan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

28'Boban Nikolov'un Robin Van Persie'ye yaptığı faulün ardından sol çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazandığımız serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın çektiği şut barajdan sekip kornere çıkıyor.

28'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına İsmail Köybaşı geçiyor. İsmail Köybaşı'nın ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

27'Sağ kanattan Juan Alves Ribeiro'nun yaptığı ortayı Martin Skrtel kafayla uzaklaştırıyor.

24'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktadan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını FK Vardar savunması kafayla uzaklaştırıyor.

23'Mehmet Topal'ın ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği sert şut kaleci Filip Gacevski'den dönüyor.

18'Kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Dejan Blazevski geçiyor. Blazevski'nin çektiği şut barajdan dönüyor.

17'Fenerbahçe yarı alanının ortalarında Boban Nikolov'a kayarak sert müdahalede bulunan Roman Neustadter, sarı kart görüyor.

13'Mathieu Valbuena'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar'ın ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

11'Sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasına arka direkte hareketlenen Martin Skrtel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

2'Mauricio Isla'nın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Mathieu Valbuena'nın kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

1'Karşılaşma FK Vardarlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.



M.Ö.UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında sahasında Makedonya'nın FK Vardar takımı ile karşı karşıya geliyor.



FENERBAHÇE:Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie



VARDAR: Gacevski, Hambartsumyan, Novak, Brdarovski, Demiri, Nikolov, Spirovski, Kojasevic, Felipe, Blazevki, Barseghyan









