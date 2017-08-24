PFDK, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de oynanan 2. hafta maçlarının ardından alınan kararları açıkladı.



TFF’nin internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:



"Fenerbahçe’nin, 20.08.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe hakkında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST B,H, KALE ARKASI MİGROS D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



TRABZONSPOR’A CEZA YOK



Trabzonspor hakkında, 20.08.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Medipol Başakşehir FK hakkında, 19.08.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Alanyaspor Kulübü kaleci antrenörü Fevzi Layiç’in, 19.08.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."