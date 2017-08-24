UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam yapılan kura çekiminde Beşiktaş G Grubu’nda Fransa’nın Monaco, Portekiz’in Porto ve Almanya’nın Leipzig takımları ile eşleşti.



Grupların belli olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Monaco forması giyen Kylian Mbappe’nin Instagram hesabını hedef aldı ve ’Come to PSG’ yorumları yaparak göndermede bulundular.





