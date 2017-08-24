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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve Leipzig oldu.

Spor / 24 Ağustos 2017 Perşembe 18:44
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara kalmaya hak kazanan Beşiktaş'ın, rakipleri belli oldu.
Siyah-Beyazlılar, G Grubu'nda Fransa Ligi şampiyonu Monaco, Portekiz Ligi ikincisi Porto ve Bundesliga ikincisi Leipzig ile eşleşti.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU:

Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova

B GRUBU:

Bayern Münih, PSG, Anderlecht, Celtic

C GRUBU:

Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag

D GRUBU:

Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting Lizbon

E GRUBU:

Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor

F GRUBU:

Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord

G GRUBU:

Monaco, Porto, Beşiktaş, Leipzig

H GRUBU:

Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL

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