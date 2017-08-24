Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara kalmaya hak kazanan Beşiktaş'ın, rakipleri belli oldu.

Siyah-Beyazlılar, G Grubu'nda Fransa Ligi şampiyonu Monaco, Portekiz Ligi ikincisi Porto ve Bundesliga ikincisi Leipzig ile eşleşti.



İŞTE GRUPLAR



A GRUBU:



Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova



B GRUBU:



Bayern Münih, PSG, Anderlecht, Celtic



C GRUBU:



Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag



D GRUBU:



Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting Lizbon



E GRUBU:



Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor



F GRUBU:



Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord



G GRUBU:



Monaco, Porto, Beşiktaş, Leipzig



H GRUBU:



Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL



ÖZEL ÖDÜL TOTTİ'YE!..



UEFA Başkanlık Özel Ödülü, geçen sezon sonunda futbolu bırakan İtalyan efsane Francesco Totti'ye verildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Kalecisi: Gianluigi Buffon



UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Savunmacısı: Sergio Ramos



UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Orta Saha Oyuncusu: Luka Modric