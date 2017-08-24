Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Monaco, Porto ve Leipzig oldu.
Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara kalmaya hak kazanan Beşiktaş'ın, rakipleri belli oldu.
Siyah-Beyazlılar, G Grubu'nda Fransa Ligi şampiyonu Monaco, Portekiz Ligi ikincisi Porto ve Bundesliga ikincisi Leipzig ile eşleşti.
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU:
Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova
B GRUBU:
Bayern Münih, PSG, Anderlecht, Celtic
C GRUBU:
Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag
D GRUBU:
Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting Lizbon
E GRUBU:
Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor
F GRUBU:
Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord
G GRUBU:
Monaco, Porto, Beşiktaş, Leipzig
H GRUBU:
Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL
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