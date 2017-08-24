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Aykut Kocaman'dan kısa basın toplanrısı

Vardar’a sahasında 2-1 kaybederek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, çok üzgün olduğunu belirterek, “Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Soru kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Spor / 24 Ağustos 2017 Perşembe 23:15
Aykut Kocaman'dan kısa basın toplanrısı
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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hem şahsı hem de takım adına büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu ifade ederek, “Sportif anlamda olduğu bu işi yapanların arzusu kazanmak üzerine. Turu kaybettik. Bunun ciddi bir üzüntüsü var üzerimizde. Göreve gelmeden önce vurguladığım en önemli konu, Fenerbahçe tribünlerinden ayrılan taraftarları, yeniden yanımıza çekmekti. En büyük üzüntüm bu. Golü attığımız dakikaya kadar takıma büyük destek verdiler ancak biz işimizi yapamadık. Temel olarak en büyük üzüntüm burada” ifadelerini kullandı.



'ANLATACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK'

Oyunla ilgili olarak çok fazla söylenecek bir şey olmadığını sözlerine ekleyen Kocaman, “Maç öncesinde oyuncularıma söylediğim, önceki maçın skoru ve benzerleri bir araya getirildiğinde, hızlı oyunculardan kurulu bir takım karşısında saha yerleşimini bozmamaktı. Attığımız gole kadar doğru şekilde oynadık, saha içinde doğru pozisyonda durduk. Golden sonraki, turu geçme arzusu sahadaki dağılımı artırdı. Bundan sonra hiç istemediğimiz şey oldu. Gol için çok fazla konuşmaya gerek yok. Anlatacak hiç bir şeyim yok, soru kabul etmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar” diyerek basın toplantısını tamamladı.

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