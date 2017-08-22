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Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Medipol Başakşehir, deplasmanda Sevilla ile 2-2 berabere kaldı ve toplamda 4-3'lük skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Spor / 22 Ağustos 2017 Salı 20:33
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Sevilla'nın konuğu idi. 2-2 biten maçta turlayan taraf Sevilla oldu.

Başakşehir 17. dakikada Elia'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı temsilcimizin 1-0 üstünlüğü ile geçilirken, Sevilla 53. dakikada Jesus Navas'ın golüyle eşitliği sağladı. 75. dakikada Ben Yedder, Nolito'nun asistinde golü bularak takımını 2-1 öne geçirdi. Edin Visca 83. dakikada durumu 2-2'ye getirerek tur için ümit verdi. 90. dakikada Emre Belözoğlu'nun frikiği direkten döndü.

İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, deplasman golü ile elendi.

Başakşehir Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sevilla ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma başarısı gösterdi.

SEVİLLA 2-2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan
HAKEM: William Collum
SAAT: 21.45

SEVİLLA: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder
TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan; Caiçara, Attamah, Epueranu, Clichy; Emre, Mahmut; Elia, Mossoro, Visca, Adebayor.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Eduardo


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