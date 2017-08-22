Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Sevilla'nın konuğu idi. 2-2 biten maçta turlayan taraf Sevilla oldu.



Başakşehir 17. dakikada Elia'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı temsilcimizin 1-0 üstünlüğü ile geçilirken, Sevilla 53. dakikada Jesus Navas'ın golüyle eşitliği sağladı. 75. dakikada Ben Yedder, Nolito'nun asistinde golü bularak takımını 2-1 öne geçirdi. Edin Visca 83. dakikada durumu 2-2'ye getirerek tur için ümit verdi. 90. dakikada Emre Belözoğlu'nun frikiği direkten döndü.



İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, deplasman golü ile elendi.



Başakşehir Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sevilla ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma başarısı gösterdi.



SEVİLLA 2-2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Ramon Sanchez Pizjuan

HAKEM: William Collum

SAAT: 21.45



SEVİLLA: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder

TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan; Caiçara, Attamah, Epueranu, Clichy; Emre, Mahmut; Elia, Mossoro, Visca, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

