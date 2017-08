Kocaman'dan 'protesto' açıklaması

Gruplara kalmak istediklerini söyleyerek söze başlayan Aykut Kocaman, “Buna ulaşmanın ana yolu da turu geçmekten geliyor. İlk tur gayet iyi geçti, ama ikinci turun ilk maçında beklemediğimiz kadar kötü bir sonuç aldık. Gol atabilecek ve avantaj sağlayabilecek pozisyonlar yakaladık. Oyun içinde son dakikada rakibin 10 kişi kaldığı anda yediğimiz gol can sıkıcıydı. Yarın özellikle o golü çıkarmak için çok büyük bir çaba göstereceğiz” dedi.



Yaşanan sürecin kendisi için sürpriz olmadığını da sözlerine ekleyen Kocaman, "10’a yakın futbolcu geldi ve onları adapte etmeye çalışıyoruz. Bu dönemin sıkıntısız olmayacağını hiç düşünmedim. Bunun yanında oyun olarak değilse bile skorların kabul edilebilir olması çok önemliydi. Skorlarda bir takım beklentilerim vardı ama bu olmadı. Son 3 resmi maçta kalemize atılan şut sayısı 20, kaleyi bulan şut sayısı 8, yediğimiz gol ise 6. Son 3 yılın ortalamasına bakıldığında kaleye atılan 8 şuttan 1’i gol olurken, bizim son 3 maçımızda neredeyse atılan her şut gol oluyor. Bunu açıklamak için oyuncu üzerinden de gidebiliriz. Hayatın içinde de bu var, oyunun içinde de. Tamamen oyuncular hatalıysa diyelim ki değiştirdik. 2 tane önemli kalecimiz var. Bu oyunun içinde kontrol edebildiğiniz çok faktör var, kontrol edemediğiniz faktör de var. Bunları yan yana getirdiğinizde hata oranının böyle gitmeyeceği görülüyor. Dönem olarak yeni oyuncularla yeni bir oyun düzeni kurarken bunları yaşamak zorlaştırdı. Buradaki oyuncuların belli bir ortalamaları var. Bu ortalamaları kendi lehimize çevirebileceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



“HÜCUM OYUNCULARININ SKOR KONUSUNDA ÜRETKEN OLMASI GEREKİYOR”



Bazı oyuncuların üretken olduğunu, bazı isimlerin de topu rakipten alma konusunda başarılı olduğunu söyleyen Kocaman, “Sportif olarak bakıldığı zaman başka bir gerçek var karşımızda. Bazı oyuncuların üretkenlikleri kadar, bazı oyuncuların da topu rakipten alma konusunda başarısı vardır. Bu tip oyuncular da özellikle ilk olarak bu anlamda takımlarına çok önemli roller veriyor. Sadece Mehmet Topal ve Josef için söylemiyorum bunu. Problemler olduğu zaman tek odaktan sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Benden evvelki antrenörlerde de olduğu gibi, tek problem Josef ve Mehmet Topal’ın oynaması değil. Birçok parametre var burada. Öndeki oyuncuların skor konusunda üretken olmaması da bir etken" diye konuştu.



"MAÇA BAŞLAYACAK DEĞİL, MAÇI BİTİRECEK KADROYU DÜŞÜNÜYORUM”



Vardar karşısına nasıl bir 11’le çıkacağını henüz düşünmediğini söyleyen Kocaman, "Yarın akşama kadar en zor ve maçla ilgili çözülmesi gereken soru bu olacak. Kale tercihinin ötesinde en önemli soru burası. Problemimiz sonraki hamlelerde sürdürme ve devam ettirme. Trabzonspor maçını bunun dışında tutabilirim. Giuliano’nun oyuna etkisi bir anda oyunun ritmini etkiledi. Son derece travmatik bir maçı, son derece doğru bir maça çevirdiler. Maça başlayacak kadrodan çok, maçı bitirecek kadroyu düşünmek zorundayım. Bu bir tur maçı. Atılacak bir golün zamanlaması çok önemli. Bu golden sonrası da çok önemli. Hepsini bir araya getirerek karar vereceğim. Maçı düşünürken, esas olan, belki bir adım daha önde olan bitiren takım. Oyunun belli bir dakikadan sonraki ritmiyle, bu dakikadan sonra ritmi yükselten takım fark oluşturuyor" dedi.



“TARAFTAR BU TAKIMIN EN ÖNEMLİ SİLAHI”



Bu sezon iç sahada oynanan Sturm Graz ve Trabzonspor karşılaşmalarında taraftarın oyuna olumlu etkisinin altını çizen Aykut Kocaman, "Bu zorlukları aşabilir miyiz, aşamaz mıyız, bunu yarın göreceğiz. Ama bunu aşacak kalite takımda var. Son 2 iç saha maçımızda harika bir enerjisi olan taraftar grubu vardı. Bu enerjinin zaman zaman dönemi anlatan tepkisel hali de var. Ama enerjiyi ortadan kaldırmıyor. Trabzonspor maçında ikinci gol çok yıkıcı bir goldü. Sadece oyuncuları değil, taraftarı da etkileyen bir goldü. Sonrasında bütünleşerek Trabzonspor’un üzerine gitme durumu da oldu. Son 15-20 dakikada takımın gücündeki ana etken taraftardı. Şanssızlık, rastlantı ya da kader diyoruz bazen. Birkaç maç daha takım benzer görüntüler sergileyebilir. Bunu daha önce de söylemiştim. Ama öbür taraftan da isteyen grubun güçlü iradesi bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. Kocaman, gol atmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, “Turu geçmek için en az 2 gol bulmamız gerekiyor. Atmak önemli ancak yememek de atmak kadar önemli. Yemediğimiz her dakika atacağımız 1 gol turu ortaya getirecektir. Önce 1. adım yemeden gol atmak. Bundan sonrası artık irade ve ötesi” diye konuştu.



“BİR FUTBOLCU İÇİN EN BÜYÜK YÜK, KENDİ SEYİRCİSİ TARAFINDAN PROTESTO EDİLMEK”



Yeni transferler Giuliano ve Soldado’nun Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra pozitif etki oluşturduğunu söyleyen Kocaman, "Sayısal olarak uzun lig maratonunda mutlaka stopere ihtiyaç var. İlk maçtaki Mehmet Topal hamlesi için, burada zaman zaman yaşanabilecek problemleri görerek orta sahadan birisini denemekti. Transferde sona yaklaşırken sadece bizim almak istediğimiz bir oyuncunun olması söz konusu değil, oyuncunun da tercihleri oluyor. Uzun bir futbolculuk dönemim oldu. Oynadığım dönemdeki duyguları, dönemin düşünceleriyle mümkün olduğunca unutmamaya çalıştım. O günkü şartlarla bugünkü şartları harmanlıyorum. Ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun, ahlaki problem olmadığı sürece, futbolcunun sırtında taşıyacağı en büyük sıkıntı, kendi taraftarı tarafından protesto edilmektir. Bu sadece Fenerbahçe değil. Her takım için geçerli. Bu durum da sorumluluk almaktan kaçmaya doğru gidiyor. Maçlar çok yakın gidiyor. Bilek güreşinde ‘Son nefes’ vardır. Böyle bir durum olacaktır. Bunu kırmak bizim elimizde. Sadece Mehmet’te değil, birkaç oyuncuda tedirginlik görüyorum. Kırılgan noktayı ortaya çıkarmak için maçta elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.