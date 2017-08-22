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Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 130 kiloda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Spor / 22 Ağustos 2017 Salı 22:36
Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı.

Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ikinci olan Rıza Kayaalp, 2011 (İstanbul) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında gerçekleştirilen dünya şampiyonalarında da kürsünün ilk basamağında yer almıştı.

Fransa'da Metehan Başar'ın ardından Türkiye'ye ikinci altın madalyasını kazandıran Türk sporcunun kariyerinde ayrıca 7 Avrupa şampiyonluğu buluyor.

Rıza Kayaalp, Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Özbekistanlı Muminjon Abdullaev'i 2-0, çeyrek finalde Belaruslu Kiryl Hryschanka'yı 3-1, yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 mağlup etmişti.

Altın MadalyaDünya Güreş ŞampiyonasıFransaRıza KayaalpParis


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