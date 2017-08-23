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Demba Ba'dan 'Irkçılık' tepkisi

Senegalli oyuncu Demba Ba, Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis’e karşı sosyal medyadan yapılan ırkçı saldırı ile ilgili, "2017-2018 yıllarında böylesine söylemlerle karşılaşmak gerçekten üzüntü verici ama maalesef hala böyle insanlar var. Bizim rengimizin ne olduğu çok önemli değil" dedi.

Spor / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:36
Demba Ba'dan 'Irkçılık' tepkisi

Senegalli Milli oyuncu Demba Ba, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Rixos Premium Bodrum’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile tekrar sözleşme aşamasına geldiğini söyleyen Demba Ba, sakatlık durumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayarak, "Şu anda sakatlığımla ilgili herhangi bir problem yok. İyileşmeye devam ediyorum bir taraftan da çalışıyorum. Geri dönmeye hazırım” şeklinde konuştu.

"BU SENE HERKES EŞİT ŞANSA SAHİP"

Süper ligdeki takımların transfer durumlarını değerlendiren yıldız oyuncu Ba, "Bu sene herkesin eşit şansa sahip olduğunu düşünüyorum tabii ki öncelikle Beşiktaş’ın. Galatasaray da güzel transferler yapıp iyi oyuncular aldı ancak Başakşehir’in bu seneki iddialı takımlarından biri olacağını düşünüyorum. Uluslararası televizyonlarda da Türk maçlarının gösterilmesinin Türk futbolcularının geliştiğinin en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu.

"BÖYLESİNE IRKÇI SÖYLEMLERLE KARŞILAŞMAK ÜZÜCÜ"

Demba Ba, Galatasaray’da forma giyen Bafetimbi Gomis’e sosyal medya hesabından ’Maymun’ diyerek ırkçılık yapan Hakan Hepcan’ın sözlerine tepki göstererek, "2017-2018 yıllarında böylesine söylemlerle karşılaşmak gerçekten üzüntü verici ama maalesef hala böyle insanlar var. Bizim rengimizin ne olduğu çok önemli değil özellikle Müslüman ülkelerde biraz daha toleransın yüksek olması gerekiyor. Önümüzdeki 10-15 sene içerisinde böyle şeylerle karşılaşmamız için çocuklarımızı iyi etmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Demba Ba şarkısını da çok sevdiğini ve hep söylediğini ifade eden ünlü futbolcu "Türkiye’yi seviyorum ve Türkiye’ye bir gün geri döneceğim" dedi.

Ünlü futbolcu hayranlarının Beşiktaş formalarını imzalayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Hiçbir sevenini kırmayan Demba Ba herkes ile teker teker sohbet etti.

Sosyal MedyaIrkçılıkBeşiktaşUluslararasıGalatasaray


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