Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu! Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri kesinleşti.



Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı torbada?



Beşiktaş geçen yılın ardından bu sene de Avrupa macerasına Eylül ayında gruplardan başlayacak. Geçen yılın aksine ise temsilcimiz bu sezon kesin olarak 3. torbada yer alacak.



2017-18 Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbada yer alacak takımların tamamı belli oldu. Mevcut statüye göre, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu ile UEFA ülkeler sıralamasında ilk 7'de yer alanların birincileri kura çekiminde ilk grupta bulunuyor. Ancak finale yükselen Real Madrid ve Juventus kendi liglerini 1. olarak bitirdiler. Dolayısıyla kontenjan kullanılmıyor ve bu sebeple ilk torbada yer alma hakkı 8. sırada yer alan Ukrayna'ya geçti. Shakhtar Donetsk de ilk gruba yükselmiş oldu.



Gruplar şu şekilde oluştu.



Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi 1. torba



Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Chelsea (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Monaco (Fransa)

Spartak Moskova (Rusya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



UEFA'nın 2 yıl önceki statü değişikliğinden sonra, büyük liglerde şampiyon olamayan Avrupa'nın dev kulüpleri kendilerini 2. torbada buldu. Manchester United, İngiltere Premier Ligi'ni 6. sırada bitirmişti ancak, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı için Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.



Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi 2. torba



Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Paris St Germain (Fransa)

Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Manchester Utd (İngiltere)

Porto (Portekiz)

Sevilla (İspanya)



Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi 3. torba



Bu torbada yer alacak ekiplerin Beşiktaş'la beraber 7'si kesinleşti. Aşağıda yazan 6 takım Beşiktaş'ın rakibi olmayacak. 3. torbaya girecek son takım ise Liverpool – Hoffenheim eşleşmesinin sonucuna göre belli olacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Liverpool turu geçmesi halinde 3. torbaya giriyor. Elenmeleri halinde ise bu hak Celtic'e geçecek.



Napoli (İtalya)

Tottenham (İngiltere)

FC Basel (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan)

Anderlecht (Belçika)

Roma (İtalya)

Beşiktaş (Türkiye)

Liverpool veya Celtic



Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi 4. torba



Salı gecesi oynanan karşılaşmalardan sonra bu torbadaki 3 takım kesinleşti. Feyenord, Maribor ve Leipzig kesin olarak 4. torbada yer alıyor. Celtic dışında bir üst torbaya çıkma şansı olan takım yok. Diğer eşleşmelerde hangi takım turu geçerse geçsin 4. torbada kura çekimine girecek.



Feyenoord

Maribor

Leipzig

CSKA Moskova veya Young Boys

FC Kopenhag veya Karabağ

Sporting ya da Steaua Bükreş

Apoel ya da Slavia Prag

*Hoffenheim turu geçerse 4. torbaya girecek, Celtic 3. torbaya yükselecek.



Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonu grup aşaması kura çekimi 24 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak. Kura çekimi Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

