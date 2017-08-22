Konyaspor Başkanı Şan'ın 'Bylock'tan ifadesi alındı

Alınan bilgilere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan'ın, FETÖ üyelerinin gizli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ifadesi alındı. Şan'ın ayrıcı ev ve ofisinde arama yapıldı.



Yaşanan gelişmeler karşısında Ahmet Şan'ın kulüp başkanlığından istifa etmesi bekleniyor.



