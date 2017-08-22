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Konyaspor Başkanı'na FETÖ gözaltısı

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ByLock iddiasıyla gözaltına alındı, telefon ve bilgisayarına el konuldu.

Spor / 22 Ağustos 2017 Salı 01:44
Konyaspor Başkanı'na FETÖ gözaltısı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğüÿFETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiği kaydedildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddia edilen Şan'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi.

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın 'Bylock' kullandığı iddiasıyla ifadesi alındı

Ahmet Şan'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.

Fetö Terör ÖrgütüKonyasporHabertürk


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