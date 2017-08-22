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Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ahmet Şan, Atiker Konyaspor'daki başkanlık görevinden istifa etti.

Spor / 22 Ağustos 2017 Salı 12:47
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ahmet Şan, gözaltına alınmış ve sorgusu alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kısa bir süre sonra ise Şan, Atiker Konyaspor'daki başkanlık görevinden istifa etti.

Ahmet Şan'ın kulüp sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

'Büyük Türk Milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır.

54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır.

Hayat insanı kimi zaman büyük başarılarla, kimi zaman da büyük dertlerle sınar.

Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

Hayatımın her döneminde duanın gücüne çok inandım. Dualarınızla imkansız denilen başarıları hep birlikte hak ederek kazandık.

Sizlerden istirhamın mübarek dualarınızı şahsımın üzerinden eksik etmemenizdir.

Saygılarımla,

Ahmet ŞAN

BylockAhmet SanKonyaspor


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