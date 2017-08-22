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Galatasaray'dan TFF 3. Lig'e gitti

Galatasaray, 20 yaşındaki forvet Volkan Pala'yı TFF 3. Lig ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı

Spor / 22 Ağustos 2017 Salı 21:30
Galatasaray'dan TFF 3. Lig'e gitti

Galatasaray, Volkan Pala'nın Van Büyükşehir Belediyespor'a kiralandığını resmen açıkladı. Genç futbolcu, bir sezon boyunca TFF 3. Lig ekibi Van Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun bir senelik maaşının Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödeneceği belirtildi.

20 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezonu İnegölspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Volkan Pala'nın 2017-2018 futbol sezonunun sonuna kadar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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