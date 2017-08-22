Fenerbahçe - Vardar maçına Polonyalı hakem

Fenerbahçe ile Vardar arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, saat 20.30’da başlayacak maçta Stefanski’nin yardımcılığını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Zbigniew Dobrynin.



