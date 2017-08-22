Ekoko imzayı attı

Bursaspor prensip anlaşmasına vardığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Jires Kembo-Ekoko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri’ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, Ekoko’nun bu sezon takımın 7’nci transferi olduğunu söyleyerek, ’’Nokta transferler yapıyoruz. Öyle tahmin ediyorum Beşiktaş maçının ardından, milli takım arasından sonra takımımız tam hazır duruma gelecek. Sonra hep beraber zevkle takımımızı izleyeceğiz. Ekoko’nun transferinin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.



Ali Ay, teknik direktör Le Guen’in Ekoko’yu yakından tanıdığını ve transferini kendisinin istediğini anlatarak, yıllık 1 milyon 250 bin avro maliyetle oyuncuyla 2 yıllık anlaştıklarını ifade etti.



’’Hernani’yi beklemedeyiz’’



Bir gazetecinin ’’Porto’dan kanat oyuncusu Hernani transferinde bir gelişme var mı?’’ sorusuna Ay, ’’Beklemedeyiz. Oyuncunun kendisiyle problem yok. Kulüp finansal fair-play konusunda sınıfta kalan kulüplerden bir tanesi. Oyuncu transfer edemiyorlar. Cuma akşamına kadar yanıt verecekler. En az bir kanat oyunsu ve bir sağ bek almayı düşünüyoruz. Sağ bek için İspanya’dan bir oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Olumsuz bir sonuç gelirse alternatifi hazır. Beşiktaş maçına kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Devamı gelecek. Bu hafta belki sizlerle iki defa imza töreninde görüşebiliriz’’ diyerek cevap verdi



Ali Ay, Alanyaspor maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili yöneltilen soruya ise, ’’Kubilay sevdiğimiz ve üzerinde durduğumuz bir oyuncu. Taraftarın da ondan çok şey beklediğini biliyoruz. Ama daha 20 yaşında. Bence çok daha iyi olacak. Sabretmemiz lazım’’ karşılığını verdi.



Kendisini 2 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan Jires Kembo-Ekoko ise Bursa’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Bir çok takımdan teklif almasına karşın Bursaspor’u seçtiğini belirten Ekoko, ’’Bursaspor’un beni gerçekten transfer etmek isteyen kulüp olduğunu hissetmiştim. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum. Le Guen de çok uzun süredir tanıdığım bir hoca. Çok ciddi, çalışkan biri olarak bilinir. Ünlü bir hoca. Şu an yüzde 100 hazır değilim ama burada o duruma gelmek için ortam çok müsait. En kısa sürede hazır hale geleceğim" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Ekoko kendisini 2 yıllığına Bursapor’lu yapan sözleşmeyi imzaladı.