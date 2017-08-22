Deprem! Volkan Demirel'den flaş karar!

Fenerbahçe'de hazırlık kampından bu yana formsuzluğuyla dikkat çeken Volkan Demirel son olarak Trabzonspor maçında kendi taraftarları tarafından ıslıklanınca adeta yıkıldı.



2002 yılında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki kaleci sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 15 yılın ardından simge isimlerden biri haline geldi. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli file bekçisi Trabzonspor maçının ardından büyük yıkım yaşadı.



Sezon sonu bırakacak!



Taraftarın daima bağrına bastığı isimlerden biri olan Volkan Demirel'in yaşadığı bu hayal kırıklığının ardından takım arkadaşlarına "Fenerbahçe kaptanı kendi stadında ıslıklanmaz, eğer ıslıklanıyorsa çekip gitmelidir" dediği ifade edildi. Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında Volkan Demirel'e moral vermeye çalışsa da 35 yaşındaki kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmaktan büyük ölçüde vazgeçtiği ve sezon sonu kontratını sonlandıracağı öğrenildi.



'40 yaşına kadar forma giymek istiyorum' demişti!



Sezon başındaki imza töreninde basının karşısına geçen Volkan Demirel şu ifadeleri kullanmıştı; "Rekor Müjdat abide. Ben elimden geldiğince forma giymek istiyorum. 40 yaşına kadar forma giymek istiyorum. Rekoru da kırmak istiyorum. İlk formayı giydiğimde rekor konusunu düşünmemiştim. Ama zaman geçtikçe bu hedefi koymuştum. İnşallah bu hedef doğrultusunda hareket edeceğim. Ne kadar çok bu formayı giyip Fenerbahçe'ye hizmet edersem benim için gurur olur"