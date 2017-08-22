Trabzonspor'un Çin'in Beijing Guoan kulübünden transfer ettiği eski golcüsü Burak Yılmaz, izin gününde Trabzon'un doğasında moral depoladı. Futbol kariyerinin en önemli yıllarını Trabzon'da geçiren ve tekrar futbola sarılan milli oyuncu 2.5 sezon geçirdiği Trabzonspor'da eski günlerin özlemini giderdi. Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan golcü oyuncu zorlu maç sonrası Trabzon'un Maçka İlçesi Hamsiköy Mahallesi'ne giderek kendini doğanın serin sulara bıraktı.



Sandelyede oturarak ayaklarını dereye sokan milli oyuncu balık tutmayı da ihmal etmedi. Fotoğraflarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, Hamsiköy'ün doğa görüntülerini paylaştı.





