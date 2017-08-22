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Ahmet Hakan'dan Fenerbahçe açıklaması

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Koç'un Fenerbahçe başkan adayı olacağını yazdı.

Spor / 22 Ağustos 2017 Salı 11:07
Ahmet Hakan'dan Fenerbahçe açıklaması

Kulislerde Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un arasında kimin kazanacağı konusunda toto oynandığını söyleyen Ahmet Hakan 'Ali Koç azıcık ağır basmakta' dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;

BENDEN DUYMUŞ OLMAYIN AMA

GALİBA Fenerbahçe başkanlığı için...
Hadi, bundan sonra böğür de görelim
Aziz Yıldırım ile Ali Koç...
Fenerbahçe delegesinin karşısına çıkacak...
Ve başkanlık için yarışacak gibi...
*
Şu anda kulislerde “hangisi kazanır” diye toto oynanmakta.
Ve Ali Koç, azıcık ağır basmakta.

Ali KoçFenerbahçeAhmet Hakan CoşkunAziz Yıldırım


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