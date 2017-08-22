Ahmet Hakan'dan Fenerbahçe açıklaması

Kulislerde Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un arasında kimin kazanacağı konusunda toto oynandığını söyleyen Ahmet Hakan 'Ali Koç azıcık ağır basmakta' dedi.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



BENDEN DUYMUŞ OLMAYIN AMA



GALİBA Fenerbahçe başkanlığı için...

Hadi, bundan sonra böğür de görelim

Aziz Yıldırım ile Ali Koç...

Fenerbahçe delegesinin karşısına çıkacak...

Ve başkanlık için yarışacak gibi...

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Şu anda kulislerde “hangisi kazanır” diye toto oynanmakta.

Ve Ali Koç, azıcık ağır basmakta.



