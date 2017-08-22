Ahmet Hakan'dan Fenerbahçe açıklaması

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Koç'un Fenerbahçe başkan adayı olacağını yazdı.
Kulislerde Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un arasında kimin kazanacağı konusunda toto oynandığını söyleyen Ahmet Hakan 'Ali Koç azıcık ağır basmakta' dedi.
İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;
BENDEN DUYMUŞ OLMAYIN AMA
GALİBA Fenerbahçe başkanlığı için...
Hadi, bundan sonra böğür de görelim
Aziz Yıldırım ile Ali Koç...
Fenerbahçe delegesinin karşısına çıkacak...
Ve başkanlık için yarışacak gibi...
*
Şu anda kulislerde “hangisi kazanır” diye toto oynanmakta.
Ve Ali Koç, azıcık ağır basmakta.