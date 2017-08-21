Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a ağır sözler

Ahmet Çakar, canlı yayına bağlanan Hakan Hepcan'a 'Vatan haini ırkçı bir şerefsizsin' dedi.
Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen Hakan Hepcan'ın Twitter hesabında yaptığı yorum olay oldu.
Hakan Hepcan, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından attığı tweette, 'Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor.' ifadelerini kullandı.
Hakan Hepcan'ın, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı bu tweet oldukça tepki çekti.
'IRKÇI BİR ŞEREFSİZSİN'
Konuyla ilgili Derin Futbol'a bağlanan Hepcan Galatasaraylılardan özür diledi. Bu sırada Ahmet Çakar, Hepcan'a oldukça sert tepki gösterdi.