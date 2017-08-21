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Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a ağır sözler

Ahmet Çakar, canlı yayına bağlanan Hakan Hepcan'a 'Vatan haini ırkçı bir şerefsizsin' dedi.

Spor / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:52
Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a ağır sözler
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Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen Hakan Hepcan'ın Twitter hesabında yaptığı yorum olay oldu.

Hakan Hepcan, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından attığı tweette, 'Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor.' ifadelerini kullandı.

Hakan Hepcan'ın, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı bu tweet oldukça tepki çekti.



'IRKÇI BİR ŞEREFSİZSİN'

Konuyla ilgili Derin Futbol'a bağlanan Hepcan Galatasaraylılardan özür diledi. Bu sırada Ahmet Çakar, Hepcan'a oldukça sert tepki gösterdi. 


Çakar, Hepcan'ı ırkçılık ve darbeye destek vermekle suçladı.

Hepcan'ın 15 Temmuz hain darbe gecesi attığı tweeti hatırlatan Çakar ' Sen vatan hainlerini öven ırkçı bir şerefsizsin. Eğer beni mahkemeye vermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin. Şerefsizin biri darbe girişminden 2,2.5 saat sonra çocuklarımız ölürken tweet atıyor. Senin gibi fenomeninde, sen İzmir'in yüz karasısın.' dedi.

İşte Hakan Hepcan'ın 15 Temmuz'da attığı tweet;

FenerbahçeBeyaz FutbolDerin FutbolAhmet Çakar


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