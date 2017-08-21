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Metehan Başar, Dünya Şampiyonu oldu

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar, Alman rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Spor / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:59
Metehan Başar, Dünya Şampiyonu oldu
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar, 1/8 turunda Nikolay Bayryakov'u, çeyrek finalde Robert Kobiashvili'yi ve yarı finalde de Rus rakibi Davit Chakvetadze'yi 4-2 yenerek finalde Alman Denis Maksymilian Kudla'nın rakibi olmuştu.

Grekoromen stil 85 kilo finalinde Kudla'yı da 2-1 mağlup eden milli güreşçi Başar, altın madalyanın sahibi oldu.






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