Metehan Başar, Dünya Şampiyonu oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar, 1/8 turunda Nikolay Bayryakov'u, çeyrek finalde Robert Kobiashvili'yi ve yarı finalde de Rus rakibi Davit Chakvetadze'yi 4-2 yenerek finalde Alman Denis Maksymilian Kudla'nın rakibi olmuştu.



Grekoromen stil 85 kilo finalinde Kudla'yı da 2-1 mağlup eden milli güreşçi Başar, altın madalyanın sahibi oldu.













