PFDK, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
BEŞİKTAŞ 1 MAÇ CEZA ALDI
'BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FİKRET ORMAN 45 GÜN YOK
BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
KONYASPOR 5 MAÇ SEYİRCİSİNDEN UZAK KALACAK
2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'
Quaresma kelebek salladı
Beşiktaş Tahkim'e gidiyor
Olaylı Süper Kupa maçının cezası kesildi
Başsavcılıktan Süper Kupa açıklaması
Maç sonu Pepe'yi arkadaşları teselli etmiş
Olaylı Süper Kupa maçına soruşturma
Erdoğan'dan Atiker Konyaspor'a tebrik
Süper Kupa sahibini buldu