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Olaylı Süper Kupa maçının cezası kesildi

Süper Kupa'da çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 1 maç, Konyaspor'a 5 maç ceza verildi.

Spor / 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:43
Olaylı Süper Kupa maçının cezası kesildi

PFDK, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;


BEŞİKTAŞ 1 MAÇ CEZA ALDI

'BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FİKRET ORMAN 45 GÜN YOK

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KONYASPOR 5 MAÇ SEYİRCİSİNDEN UZAK KALACAK

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'


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