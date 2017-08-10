Kulüpler Birliği'nde Dursun Özbek devri

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 3 yıl boyunca yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Bugün yapılan seçim neticesinde Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.



Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da başkan yardımcılığı görevini üstlendi.



Göksel Gümüşdağ'dan görevi devralan Özbek'in ilk açıklamaları şöyle:



“Göksel başkan bugüne kadar olan görevini layıkıyla yaptı. Ben bütün kulüp başkanları adına kendisine teşekkür ediyorum. İkinci bir görevi de, bu onurlu görevi bana layık gören kulüp başkanlarına gönderiyorum. Bundan sonra da aynı görevlerin devamı ve yeniliği ile devam edecektir. Ben bu görevde 1 yıl süreyle seçildim. Bu süre zarfında Türk futboluna, Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı hususların aşılması yönünde takipçisi olmaya söz veriyorum.”



“Kulüpler Birliği Vakfı bir ailedir. Burada hiçbir başkan bir diğerinden daha önemli, değerli değildir. Biz Göksel başkan döneminde de Türk futboluyla ilgili ne yaptıysak bunlar aynen devam edecek. Kronik olarak Türk futbolunun içine bulaşmış olan terör ve istenmeyen olayların sonlandırılması için faaliyetlerimiz vardı. Bunlar da aynen devam edecek. Tespit edilmiş, zaten hep konsensusla alınmış kararların uygulaması devam edecek”













