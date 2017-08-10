Galatasaray'da bir ayrılık daha

Sezon başı hazırlık döneminde Tudor'un gözüne girmeyi başaran Martin Linnes'in, ligin başlamasına kısa süre kala formdan düşmesi, Norveçli futbolcunun kaderini değiştirdi.



BAŞKA TAKIMA KİRALANMASI GÜNDEMDE



Takımdaki yabancı sayısı da sürekli arttığından, Linnes'in başka bir takıma kiralanması gündemde.



Tudor'un Carole, Cavanda, De Jong ve Ryan Donk'un da takımdan ayrılmaları için yönetime rapor verdiği öğrenildi.





