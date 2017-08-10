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Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray, iyi bir performans gösteremeyen Linnes'i kiralık olarak göndermek istiyor.

Spor / 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:14
Galatasaray'da bir ayrılık daha

Sezon başı hazırlık döneminde Tudor'un gözüne girmeyi başaran Martin Linnes'in, ligin başlamasına kısa süre kala formdan düşmesi, Norveçli futbolcunun kaderini değiştirdi.

BAŞKA TAKIMA KİRALANMASI GÜNDEMDE

Takımdaki yabancı sayısı da sürekli arttığından, Linnes'in başka bir takıma kiralanması gündemde.

Tudor'un Carole, Cavanda, De Jong ve Ryan Donk'un da takımdan ayrılmaları için yönetime rapor verdiği öğrenildi.

 

De JongRyan DonkMartin LinnesGalatasaray


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