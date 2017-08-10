Arda'nın forması hazır

Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray'da gündemdeki son isim Arda Turan.



Başkan Dursun Özbek'in 'Arda Turan Galatasaray'ın evladı, onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' demesinin ardından çalışmalar hız kazandı.



İSPANYOL BASINI DUYURDU



Dün Dursun Özbek, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la görüşmüş ancak konunun Arda Turan olmadığını açıklamıştı. Buna rağmen İspanyol basını Arda'nın Galatasaray'a kiralanacağını duyurdu.







Barcelona'nın yeni hocası Valverde'nin Arda'yı takımda düşünmemesinden dolayı Arda da bu transfere sıcak bakıyor.



ARDA FEDAKARLIK YAPACAK



Salı günkü yönetim toplantısında yıldız futbolcunun dönüşü için tüm yönetim fikir birliğine vardı. Bruma'nın Leipzig'e satılmasına ve Feghouli'nin West Ham'dan transferine aracılık eden menajer Ahmet Bulut'a yetki verildi ve Barcelona kulübünü ikna etmesi istendi. Arda'nın yuvasına geri dönmek için maddi fedakarlık yapacağı öğrenildi.



GOMİS'LE AYNI ÜCRETİ ALACAK



Takımın en çok kazananı Gomis'e imza parası ile birlikte yıllık 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılılar, bu paranın aynısını Arda'ya da vermeye hazır.







66 NUMARAYI KİMSEYE VERMEYİN



Barcelona'dan brüt 8 milyon Euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Sportif Direktör Cenk Ergün'e, '66 numarayı kimseye vermeyin' ricasında bulunduğu öğrenildi.



Sinan Gümüş'ü satmaya hazırlanan G.Saray 11'in boşa çıkacağını söylese de Arda A Takım'a ilk girdiğinde giydiği 66 nuramalı formayı istedi. Birçok önemli transfere imza atan takımda 66 numaralı forma eski kaptan Arda'yı bekliyor.